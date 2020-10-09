09 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский пенсионер перевел телефонной мошеннице более 800 тысяч рублей

Житель Екатеринбурга "подарил" телефонным мошенникам свыше 800 тысяч рублей. Возбуждено дело.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в отдел полиции №11 обратился 69-летний пенсионер, который рассказал, что ему позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником банка. Звонившая заявила, что с карты мужчины якобы пытаются снять денежные средства, и чтобы отменить данную операцию, ему необходимо перевести все имеющиеся деньги на "защищенный счет".

Следуя указаниям мошенницы, пенсионер продиктовал номер своей банковской карты, а также сообщил секретный код, который пришел ему по SMS. Затем он снял деньги и перевел на указанный лжесотрудницей счет.

Далее неизвестная поинтересовалась, есть ли у пожилого мужчины другие расчетные счета. Тот признался, что у него имеются еще накопления. Тогда его вновь убедили снять их и по аналогичной схеме перевести через банкомат на "резервные ячейки".

После выполнения всех операций звонки прекратились. Пенсионер понял, что попался на уловку телефонных аферистов, и пошел в полицию.

Общая сумма его ущерба составила 803 тысячи 300 рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество в крупном размере". Сейчас звонившую ищут.

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Екатеринбургский пенсионер перевел телефонной мошеннице более 800 тысяч рублей

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Теги: мошенники, пенсионер, полиция, Екатеринбург



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