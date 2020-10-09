09 Октября 2020
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Общество Свердловская область
прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

Очередная партия вакцины от гриппа прибыла в Екатеринбург

В уральскую столицу поступила очередная партия вакцин от гриппа в количестве 222 тыс. доз для взрослых. Уже сегодня ее распространят по 49 территориям региона, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Прививочная кампания должна пройти организованно и тогда мы будем уверены, что защитили наше население и у нас не будет эпидемиологических вспышек гриппа и соответственно легче будут протекать все вирусные инфекции и коронавирусная тоже", – отмечает заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

Напомним, что на сегодняшний день вакцинацию прошел 1 млн 260 тыс. жителей Свердловской области. Бесплатно прививку могут поставить работники медицины и образования, ЖКХ и транспортной сферы, призывники, беременные женщины, уральцы старше 60 лет и жители, страдающие хроническими заболеваниями, дети от шести месяцев, школьники и студенты.

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Очередная партия вакцины от гриппа прибыла в Екатеринбург

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Теги: прививка, вакцина, грипп, партия



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