На площади Ала-Тоо в Бишкеке начались столкновения

В центре Бишкека митингующие сторонники разных политических сил устроили потасовку. Местные СМИ передают о выстрелах и взрывах. Также сообщается о нескольких пострадавших.

Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и экс-премьеру Омурбеку Бабанову пришлось покинуть площадь "Ала-Тоо" , где собрались их сторонники.

От Дома правительства, куда пришли сторонники экс-депутата Садыра Жапарова, на площадь двинулась группа людей, которая начала кидать камни и бутылки, передает "Интерфакс".

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в стране режим чрезвычайного положения до 21 октября.

Согласно указу главы государства, в Башкеке создается комендатура, вводится комендантский час и особый режим въезда и выезда из города. В столицу вводятся войска, запрещены массовые собрания и митинги.