Владимир Мякуш подвел итоги первого заседания ЗСО

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш подвел итоги первого заседания областного парламента, на котором был избраны руководящий состав ЗСО и сформированы комитеты, передает корреспондент Накануне.RU.

Спикер ЗСО уверен, что седьмой созыв парламента продолжит традиции преемственности и будет работать на благо южноуральцев и для Южного Урала.

"Сегодня самая главная задача — это сплочение депутатов ЗСО вне зависимости от какой партии они избирались. Мы должны способствовать тому, чтобы в области была стабильная обстановка и повышался уровень жизни наших жителей. Я думаю, каждый депутат чувствует свою ответственность", - подчеркнул он.

Владимир Мякуш рассказал, что выступление губернатора Челябинской области Алексея Текслера на заседании областного парламента было программным.

"Оно станет программой деятельности Законодательного собрания по решению социально-экономических проблем в Челябинской области", - добавил он.

В своем выступлении губернатор обозначил совместные задачи, которые стоят перед властями, среди которых рост собственных доходов; определение и стимулирование доходных источников; укрепление налогооблагаемой базы, в том числе за счет инвестиционной активности и новых проектов, роста доходов предпринимателей, зарплат наемных работников в частном секторе экономики, повышения доходов бюджетников; рост позитивной узнаваемости региона в стране и мире; активное продвижение интересов региона на уровне федерального центра.