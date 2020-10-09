09 Октября 2020
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Сергей Собянин (2020) | Фото: twitter.com

"Надо продержаться до вакцинации": Собянин снова призывает москвичей потерпеть

Мэр Москвы Сергея Собянин снова призвал москвичей проявить ответственность. "Надо собраться и продержаться еще несколько месяцев, чтобы избежать коллапса из-за пандемии", - цитирует градоначальника РИА Новости. "Люди устали от ограничений, все это понятно, но нам надо продержаться до вакцинации", - добавил мэр.
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Он также отметил, что власти города "ничего не замазывают" по ситуации с коронавирусом. "Мы даем полную информацию о происходящем в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем. Как есть, так и есть. Надо поверить, что ситуация такая, что она непростая, что вполне возможно, что дальше будет еще сложнее", - заявил мэр в интервью Первому каналу.

Напомним, сейчас суточная заболеваемость в Москве остается самой высокой в стране – более 3 тыс. новых случаев. Госпитализация каждый день превышает тысячу человек.

Сегодня же в городе начали действовать ограничения для групп риска: у пенсионеров в возрасте 65+, людей с хроническими заболеваниями и школьников заблокировали проездные, чтобы они никуда не ездили. Тем не менее, около 30 тыс. человек совершили почти 100 тыс. попыток проехать на городском транспорте.

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"Надо продержаться до вакцинации": Собянин снова призывает москвичей потерпеть

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Теги: сергей собянин, вакцинация, коронавирус в москве



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