"Надо продержаться до вакцинации": Собянин снова призывает москвичей потерпеть

Мэр Москвы Сергея Собянин снова призвал москвичей проявить ответственность. "Надо собраться и продержаться еще несколько месяцев, чтобы избежать коллапса из-за пандемии", - цитирует градоначальника РИА Новости. "Люди устали от ограничений, все это понятно, но нам надо продержаться до вакцинации", - добавил мэр.

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Он также отметил, что власти города "ничего не замазывают" по ситуации с коронавирусом. "Мы даем полную информацию о происходящем в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем. Как есть, так и есть. Надо поверить, что ситуация такая, что она непростая, что вполне возможно, что дальше будет еще сложнее", - заявил мэр в интервью Первому каналу.

Напомним, сейчас суточная заболеваемость в Москве остается самой высокой в стране – более 3 тыс. новых случаев. Госпитализация каждый день превышает тысячу человек.

Сегодня же в городе начали действовать ограничения для групп риска: у пенсионеров в возрасте 65+, людей с хроническими заболеваниями и школьников заблокировали проездные, чтобы они никуда не ездили. Тем не менее, около 30 тыс. человек совершили почти 100 тыс. попыток проехать на городском транспорте.