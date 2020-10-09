Глава Нижневартовска встретился с представителями госкорпорации "Ростех"

Глава Нижневартовска Василий Тихонов провел рабочую встречу с представителями российской государственной корпорации "Ростех", сообщили Накануне.RU в администрации города.

Во время встречи обсуждалась поставка высокотехнологического медицинского оборудования в строящуюся окружную больницу.

Управление капитального строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры заключило государственный контракт с концерном "Вега", головным предприятием дивизиона разведывательных информационных систем Холдинговой компании "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех". Сумма госконтракта превышает 4 млрд руб.

Согласно контракту, концерн "Вега" осуществляет поставку консолей подвода медицинских газов и электропитания, а также медицинских климатизированных модулей с аппаратами искусственной вентиляции легких и аппаратами ингаляционной анестезии.

Медицинское оборудование предназначено для строящейся в Нижневартовске центральной окружной больницы на 1100 коек. Современными аппаратами российского и импортного производства оборудуют операционные блоки, палаты интенсивной терапии.

Глава города Нижневартовска Василий Тихонов в ходе рабочей встречи обсудил с представителями госкорпорации "Ростех" сроки и условия реализации контракта. Напомним, по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой, мэр города является куратором строительства объекта здравоохранения.