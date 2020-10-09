Снос ветхого жилья в прямом эфире: Сургутский район отчитался о ликвидации аварийного жилья перед губернатором

Власти Сургутского района продолжают решать проблему аварийного жилья на своей территории. Как рассказала в прямом эфире с губернатором Югры Натальей Комаровой заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова, на данный момент в муниципалитете насчитывается 516 ветхих домов общей площадью жилья в 327 тыс. "квадратов". Большая часть домов деревянного исполнения и давно являются небезопасными для проживания. Для решения этой проблемы власти планируют ввести в текущем году 70 тыс. квадратных метров нового комфортного и безопасного жилья в рамках развития жилищного строительства. Стоит отметить, что сегодня Юлия Маркова вышла в эфир с места сноса аварийного дома в Белом Яре.

"К сожалению, Сургутский район является лидером по количеству аварийного жилья, - рассказала Юлия Маркова. - Уже фактически введено 64 тыс. квадратных метров жилья, также строятся автомобильные дороги: все это в совокупности нам позволит получить новое современное комфортное жилье для переселения наших жителей".

Благодаря поддержке окружного правительства, в 2020 г. было приобретено 23 тыс. квадратов жилья или 442 новые квартиры, что позволит переселить еще около 30 аварийных домов.

"В адресной программе по переселению у нас значится 31 дом: это те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 г. Это 15 тыс. квадратных метров - 354 квартиры и там проживало 1 тыс. 165 человек. Фактически у нас осталось в работе пять жилых помещений и все это в совокупности позволило нам перейти уже к завершающему этапу реализации адресной программы", - рассказала Маркова.

До конца года в Сургутском районе планируется снести 43 дома. По словам директора муниципального унитарного предприятия "Сургутрайторф" Муслима Асадуллаева, на сегодняшний день снесено уже 17 и, с учетом того, что ежедневно производится снос двух аварийных домов, поставленная задача будет исполнена в срок.

По словам Асадуллаева, утилизация объекта осуществляется в несколько этапов: после слома, отходы приводятся в состояние, готовое к приему на полигоне. После 1,5-2 дня тратится на вывоз мусора, разбор фундамента (в зависимости от материала), после чего и проводится финальный этап работ: отсыпка. На некоторых участках отсыпку придется выполнять только в ноябре с приходом похолодания, поскольку болотистая местность не даст нормально работать строительной технике. Но это не единственные трудности, которые могут отсрочить сдачу объекта.

"К сожалению, для нас проблема, когда приходится сносить аварийный дом рядом с "хорошими" домами, но проблема решаемая. В частности в Белом Яре на Островского, 17 у нас был такой дом и основную часть работ по разборке мы осуществляли вручную. Конечно, в таком случае работы затягиваются, но там очень плотная застройка и если бы начали ломать, все бы летело в окна", - рассказал директор предприятия.

Сами жители аварийного жилья, несмотря на долгие годы проживания, не жалеют ветхих конструкций. Сегодня они проконтролировали снос дома, который прошел в прямом эфире.

Так, например, жительница Белого Яра Светлана Паламар рассказывает, что до переселения в новый капитальный дом в 2019 г. прожила в "деревяшке" 45 лет. По ее словам, старые дома не только портят внешний вид поселка, но и являются легковозгораемыми. Сама Светлана Паламар в собственном доме была свидетелем нескольких возгораний, причиной которых часто являлась старая электропроводка. Помимо этого жильцы дома также часто сталкивались с протеканием кровли, перемерзанием крана, но больше всего боялись именно пожара.

"Поселок улучшается прямо на глазах! – делится впечатлениями Светлана Паламар. - С большим энтузиазмом восприняли новость о переселении в капитальное жилье. Достаточно быстро оформили документы и переехали в хороший, уютный, а главное, безопасный дом. Хочу сказать спасибо всем людям, которые приняли участие в нашей судьбе. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой способствовал решению вопроса. Большое вам спасибо. То, что происходит сейчас, этого не было долгие годы и это радует".

Сейчас идет расселение в Лянторе, Белом Яре, Барсово и Солнечном. Как уже было сказано, всего в адресной программе 31 аварийный дом, признанный аварийным до 1 января 2017 г. Это 354 квартиры и 1152 гражданина, ожидающих переселения.

"Мы перешли к завершающей стадии реализации адресной программы – сносу домов, – подытожил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. – До конца этого года все здания будут снесены. Денежные средства в полном объеме предусмотрены. Это позволит завершить реализацию программы".