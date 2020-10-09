"Поддержка только на бумаге": эксперт оценил господдержку в виде "кредитных каникул"

"Кредитными каникулами" в ВТБ и Сбребанке воспользовались десятки тысяч заемщиков на сумму почти 46 млрд руб. Однако в этих показателях хорошего мало, уверен председатель Псковского отделения "Партии Дела", депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин, передает корреспондент Накануне.RU.

На данный момент отсрочкой платежей в ВТБ воспользовалось больше 25 тыс. человек на сумму свыше 23 млрд руб., и также на сумму около 23 млрд руб. прошли реструктуризацию заемщики Сбербанка. Мера господдержки по факту оказывается лишь мерой оттягивания неизбежного, уверен Турчин. Вместо того, чтобы отменить налоги или помочь финансово, государство растягивает долги на более долгий срок. Это в итоге сильно бьет и по кошельку граждан, и особенно по предприятиям, напоминает эксперт:

"Если рассматривать с точки зрения макроэкономики, то, наверное, цифра впечатляет. Но я всегда смотрю по конечному результату – по предприятиям, с которыми контактирую. Какую поддержку они получили? По сути, никакой. То есть конечный результат плачевный. Многие закрываются", - говорит он.

Эксперт напоминает, что в любом случае бизнесу надо будет платить и кредиты, и налоги, у простых граждан еще и ипотеки. И если обанкротившиеся предприятия не смогут платить налоги, то это скажется и на бюджете.

"Что мы получим в результате? Если бы предприятия оставались на плаву, они бы все равно хоть какие-то налоги платили, а если они просто обанкротились, то в бюджете на этом месте осталось пустое место. Помощь была только декларирована на бумаге, а реально получили ее только отдельные предприятия и предприниматели, которые близки или вхожи в коридоры власти", - посетовал Турчин.