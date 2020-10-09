09 Октября 2020
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Общество За рубежом
Дональд Трамп (2020) | Фото: Первый канал

Трампа лечили от коронавируса "коктейлем" из антител, полученных из крови переболевших сингапурцев

Стали известны подробности об одном из препаратов, которым лечили 74-летнего Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом. По данным сингапурского издания Straits Times, президент США получал экспериментальный "коктейль из антител", полученный из крови трех сингапурцев, переболевших коронавирусом.
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Издание сообщает, что американская биотехнологическая компания Regeneron сотрудничает с Национальным центром инфекционных заболеваний (NCID) Минздрава Сингапура. В частности, американцы использовали антитела, полученные от местных жителей. Издание не сообщает, были ли доноры в курсе, что их кровь будет использоваться для создания лекарства частной лабораторией, но отмечается, что все процедуры были согласованы.

Препарат от Regeneron называется REGN-COV2 и представляет комбинацию из двух белков-антител, которые могут связываться с вирусом и препятствовать его вторжению в клетки организма.

В статье, опубликованной в журнале Science Magazine в июне, ученые Regeneron сообщили, что выбрали два лучших вида антител у переболевших людей, а также у переболевших и генетически модифицированных мышей. Данные о первых этапах исследования были многообещающими, но пока компания так и не представила данных, подтверждающих эффективность "коктейля".

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Трампа лечили от коронавируса "коктейлем" из антител, полученных из крови переболевших сингапурцев

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Теги: дональд трамп, лечение от коронавируса, коктейль из антител, сингапур



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