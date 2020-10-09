Трампа лечили от коронавируса "коктейлем" из антител, полученных из крови переболевших сингапурцев

Стали известны подробности об одном из препаратов, которым лечили 74-летнего Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом. По данным сингапурского издания Straits Times, президент США получал экспериментальный "коктейль из антител", полученный из крови трех сингапурцев, переболевших коронавирусом.

Издание сообщает, что американская биотехнологическая компания Regeneron сотрудничает с Национальным центром инфекционных заболеваний (NCID) Минздрава Сингапура. В частности, американцы использовали антитела, полученные от местных жителей. Издание не сообщает, были ли доноры в курсе, что их кровь будет использоваться для создания лекарства частной лабораторией, но отмечается, что все процедуры были согласованы.

Препарат от Regeneron называется REGN-COV2 и представляет комбинацию из двух белков-антител, которые могут связываться с вирусом и препятствовать его вторжению в клетки организма.

В статье, опубликованной в журнале Science Magazine в июне, ученые Regeneron сообщили, что выбрали два лучших вида антител у переболевших людей, а также у переболевших и генетически модифицированных мышей. Данные о первых этапах исследования были многообещающими, но пока компания так и не представила данных, подтверждающих эффективность "коктейля".