Компания "Россети Урал" стала серебряным призером конкурса "SAP Value Award 2020"

"Россети Урал" получили приз конкурса "SAP Value Award 2020" за проект "Внедрение подсистемы формирования топологии электрической сети". Эксперты конкурса высоко оценили степень проработки корпоративного проекта и достигнутые результаты энергокомпанией. Помимо компании "Россети Урал", в конкурсе приняли участие "Газпром Нефть", "НЛМК", "Норникель", "LEROY MERLIN", "Группа "Полюс", Аэропорты "Пулково" и "Шереметьево", "ЕВРАЗ", "группа Илим", "Ростелеком", "Сибур", "Уралхим", "Северсталь", "Континентальная хоккейная лига" и другие.

Компания представила проект в номинации "Производство 4.0", которая отмечает наиболее эффективные бизнес-инициативы в области планирований производства, управления активами на предприятии. Основная цель проекта "Россети Урал" - получение возможности оперативного выявления очагов потерь электроэнергии, их локализации и анализа небалансов участков электрических сетей, повышение точности в расчетах объемов переданной и распределенной электрической энергии, а также сокращение времени для анализа и принятия управленческих решений при эксплуатации электросетевых объектов.

В этом проекте "Россети Урал" объединили системы SAP и технические информационные системы, используемые компанией. Была построена инфраструктура для дальнейшего развития и цифровой трансформации компании на базе сформированной цифровой модели сети в системе учета и управления ресурсами, проверены и верифицированы данные о состоянии электросетевого комплекса компании c интеграцией топологии сети и использованием информации для визуализации в ГИС (Геоинформационные системы) для оперативного анализа и принятия управленческих решений. Специалисты компании добились ускорения формирования баланса сети с трех недель до 2 часов (по одному центру питания до 30 минут), а также снижения количества ошибок и разрозненности (противоречивости) в данных на 30%.

Стоит отметить, что данный проект проходит опытную эксплуатацию во всех филиалах компании "Россети Урал". Окончательное внедрение позволит не только исключить ошибки и противоречия в топологии сетей, но и даст возможность в онлайн режиме строить балансы, считать потери, выявлять очаги с высокими потерями и многое другое. Создание единого информационного пространства с непротиворечивыми и верифицированными данными является еще одним этапом к цифровой трансформации компании, реализуемым в рамках утвержденной концепции "Цифровая трансформация 2030".



"SAP Value Award" проводится в России уже в пятый раз, в восьми номинациях проекты оцениваются по ряду критериев: эффект от изменений, влияние на операционную деятельность и стратегическое развитие компании, наличие прочной связи внедрения решений SAP с бизнес-результатами. Компания "Россети Урал" впервые приняла участие в конкурсе, став серебряным призером.