09 Октября 2020
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Общество В России
Протоирей Димитрий Смирнов (2009) | Фото:4prison.ru

В РПЦ опровергли слухи о смерти протоиерея Смирнова

В РПЦ опровергли слухи о смерти протоиерея Димитрия Смирнова, появившиеся в социальных сетях.

"Я лично 10 минут назад разговаривал с отцом Димитрием", - сообщил "Интерфаксу" священник Федор Лукьянов, ранее сменивший протоиерея Смирнова на посту главы патриаршей комиссии по вопросам семьи.

В мае Димитрий Смирнов, известный громкими и неоднозначными высказываниями, заразился коронавирусом. Сообщалось, что 69-летний клирик находится в тяжелом состоянии.

Лукьянов уточнил, что борьба отца Димитрия с последствиями коронавируса идет непросто, но динамика положительная.

В августе Смирнов был освобожден от должности главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по состоянию здоровья.

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В РПЦ опровергли слухи о смерти протоиерея Смирнова

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Теги: димитрий смирнов, коронавирус, рпц



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