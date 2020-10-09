В РПЦ опровергли слухи о смерти протоиерея Смирнова

В РПЦ опровергли слухи о смерти протоиерея Димитрия Смирнова, появившиеся в социальных сетях.

"Я лично 10 минут назад разговаривал с отцом Димитрием", - сообщил "Интерфаксу" священник Федор Лукьянов, ранее сменивший протоиерея Смирнова на посту главы патриаршей комиссии по вопросам семьи.

В мае Димитрий Смирнов, известный громкими и неоднозначными высказываниями, заразился коронавирусом. Сообщалось, что 69-летний клирик находится в тяжелом состоянии.

Лукьянов уточнил, что борьба отца Димитрия с последствиями коронавируса идет непросто, но динамика положительная.

В августе Смирнов был освобожден от должности главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по состоянию здоровья.