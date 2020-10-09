09 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР
Избранный президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков (2017) | Фото: http://knews.kg/

Президент Киргизии объявил в стране ЧП и ввел в Бишкек войска

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в стране режим чрезвычайного положения до 21 октября.

Согласно указу главы государства, в Башкеке создается комендатура, вводится комендантский час и особый режим въезда и выезда из города. В столицу вводятся войска, запрещены массовые собрания и митинги.

Между тем, по сообщениям СМИ, в Бишкеке уже начались столкновения противников и сторонников Жээнбекова, на площади Ала-Тоо в центре города слышны звуки стрельбы, летят камни.

Ранее глава государства заявил о необходимости проведения в Киргизии новых парламентских выборов и отправки в отставку кабмина. Жээнбеков сообщил, что также готов уйти в отставку "после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти".

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Президент Киргизии объявил в стране ЧП и ввел в Бишкек войска

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Теги: Сооронбай Жээнбеков, чрезвычайное положение, бишкек



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