Президент Киргизии объявил в стране ЧП и ввел в Бишкек войска

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в стране режим чрезвычайного положения до 21 октября.

Согласно указу главы государства, в Башкеке создается комендатура, вводится комендантский час и особый режим въезда и выезда из города. В столицу вводятся войска, запрещены массовые собрания и митинги.

Между тем, по сообщениям СМИ, в Бишкеке уже начались столкновения противников и сторонников Жээнбекова, на площади Ала-Тоо в центре города слышны звуки стрельбы, летят камни.

Ранее глава государства заявил о необходимости проведения в Киргизии новых парламентских выборов и отправки в отставку кабмина. Жээнбеков сообщил, что также готов уйти в отставку "после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти".