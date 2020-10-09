На Южном Урале скорая помощь не приедет на обмороки, тахикардию и отравления

В Челябинской области изменили правила вызова скорой помощи, чтобы разгрузить работу СМП и сократить время ожидания врача. Теперь вызовы на отравления, тахикардию и обмороки будут перенаправлять в поликлиники и службы неотложной помощи по месту жительства пациента, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ за подписью министра здравоохранения области Юрия Семенова опубликовал на своей странице в соцсети депутат Роман Никитин. В письме говорится, что из-за резкого увеличения нагрузки и загруженности бригад скорой помощи в период пандемии, а также из-за большого времени ожидания скорой "целесообразно обеспечить передачу вызовов в абмулаторно-поликлинические службы" на отравление пищей, тахикардию, боли в животе, рвоту, обморок, контакт по коронавирусу, подозрение на коронавирус, боли в грудной клетке (без указания на острую коронарную патологию), затруднения в дыхании при бронхите, пневмонии и по неизвестной причине, состояние "человеку плохо".

Как сообщили Накануне.RUв пресс-службе регионального минздрава, это решение позволит разгрузить скорую помощь и сократить время ожидания врача.

"В связи с сезонным ростом гриппа и ОРВИ резко увеличилось количество вызовов скорой помощи. В сутки только диспетчеры 03 получают более 2 тысяч вызовов. Вызовы, как и всегда, обслуживаются в приоритетном порядке, первоочередными являются те, что представляют угрозу жизни больного. Необходимо понимать, что никуда не исчезли экстренные пациенты с ДТП, ранениями, серьезными бытовыми травмами, сердечно-сосудистыми (инфаркт, инсульт) и т.д. И к ним прежде всего спешат автомобили медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Вызовы при симптомах заболеваний, не представляющих угрозы для жизни диспетчеры скорой будут передавать их в поликлинику или в "неотложку". При этом в минздраве подчеркнули, что каждый вызов принимает квалифицированный специалист, который отрабатывает его, исходя из индивидуального самочувствия и сопутствующих заболеваний позвонившего.

"В период огромной нагрузки на бригады скорой помощи - это одна из мер повышения эффективности работы медиков", - добавили в минздраве.