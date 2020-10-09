09 Октября 2020
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Общество В России
Сбербанк, проект &quot;Ладошки&quot;, биометрические данные, инновации, новые технологии, дети (2017) | Фото: Сбербанк

Сбербанк заставляет школьников расплачиваться за обед ладонью

В одной из школ Подмосковья произошел инцидент с системой оплаты детского питания "Ладошки". Администрация школы настаивала, что платить за обеды теперь можно только через систему Сбербанка "Ладошки" - ладонью, поднеся ее к экрану. Но не все родители согласны передавать корпорации Германа Грефа биометрические данные своих детей.
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Как пишет The Bell, биомертия собрана Сбербанком уже у сотен тысяч школьников. Систему "Ладошки" установили уже более 600 школ. Причем в некоторых администрация не оставляет выбора, требуя либо расплачиваться ладонью, либо оставаться без обеда. Большинству родителей все равно, что делают с их детьми, но некоторые выступили против. После конфликта руководство школы все же разрешило расплачиваться наличными. Те, кому все равно, должны пополнять счет в банках, участвующих в системе "Ладошки". Такой банк один - Сбербанк.

В недавнем письме Минкомсвязи с рекомендациями для школ говорится, что обработка биометрических данных несовершеннолетних допускается только для госнужд или в целях госбезопасности. Юридических оснований для обработки биометрии детей нет даже при условии согласия родителей, отмечает бывший сотрудник министерства Сергей Абрамов. Но Сбербанк планомерно собирает данные на детей на том основании, что родители, не задумываясь, подписывают согласие на обработку персональных данных ребенка.

"Налицо принудительная дактилоскопия", - отмечает адвокат Иван Миронов.

"Почему нельзя прикладывать тот же телефон? Возникают нехорошие ассоциации про клеймо на челе. Речь идет о национальной безопасности, поскольку собирают персональные данные о здоровье наших детей в колоссальном объёме. И неясно, как они будут использованы господином Грефом, зная его оккультные увлечения. Мне даже страшно предположить", - говорит директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов.

"Сбер обходит запреты на вовлечение малолетних в сферу своего цифрового рабства и взятия биометрии. "Ладошки" Грефа напоминают мне что-то из минувшей войны", - написал Victor Ar.

По факту Сбербанк собирает не только биометрические данные на детей, но и завладевает всей информацией о ребенке, учитывая также "персональные образовательные траектории" в принудительно внедряемой "цифровой образовательной среде".

Напомним, Госдума разрешит Грефу "оплату лицом".

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Сбербанк заставляет школьников расплачиваться за обед ладонью

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Теги: ладошки, биометрия, оплата, сбербанк, школа, дети



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