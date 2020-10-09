09 Октября 2020
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Политика В России Москва
Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин встретился с членами Совбеза – предложил обсудить Дальний Восток и Южный Кавказ

Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ.

"Мы в плановом порядке сегодня поговорим о ситуации на Дальнем Востоке, об обеспечении интересов России в Дальневосточном регионе и в Юго-Восточной Азии. Затем, разумеется, обсудим ситуацию, которая происходит совсем рядом с нашими границами, в том числе на Южном Кавказе", - сказал президент в начале совещания.

Сегодня в Москве состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана при посредничестве главы МИД России Сергея Лаврова. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, участия Путина в переговорах пока не планируется. Также в Ереване переговоры проводят премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян.

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Путин встретился с членами Совбеза – предложил обсудить Дальний Восток и Южный Кавказ

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Теги: владимир путин, совет безопасности рф, конфликт в карабахе



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