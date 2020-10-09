09 Октября 2020
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трубная металлургическая компания тмк группа синара флаги (2011) | Фото: Накануне.ru

ТМК завершила сделку по приобретению предприятия ООО "Парус"

Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по приобретению 100-процентной доли участия в металлургическом предприятии ООО "Парус", расположенном в городе Ярцево Смоленской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ТМК.

Предприятие представляет собой современный литейно-прокатный комплекс по производству сортового проката мощностью более 300 тыс. тонн в год. Основными видами продукции являются арматура и непрерывно-литая заготовка для переката. Предприятие демонстрирует устойчивые производственные и финансово-экономические показатели, уверенно поддерживая с 2016 года свою долю на российском рынке арматуры на уровне 4%. По итогам 2020 года завод планирует увеличить производство арматуры более чем на 40% по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году.

Производственная площадка ООО "Парус" обеспечена удобными транспортными коммуникациями, развитой инженерной и энергетической инфраструктурой. Завод использует современные и экологически эффективные системы газоочистки и замкнутого водоснабжения. Численность работников предприятия на сегодняшний день составляет более 1 тыс. человек.

"Данное приобретение — это еще один шаг в реализации долгосрочной стратегии ТМК, направленной на диверсификацию продуктового портфеля компании. С учетом выгодного географического расположения предприятия в самом густонаселенном регионе России — Центральном федеральном округе — ТМК получает отличные возможности для расширения своего присутствия на крупнейшем региональном строительном рынке страны. При этом как ответственный инвестор ТМК планирует не только сохранить производственный потенциал и высококвалифицированные рабочие места, но и привнести наилучшие практики управления производством, которые прошли успешную апробацию и эффективно применяются на других предприятиях компании", — отметил генеральный директор ТМК Игорь Корытько.

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ТМК завершила сделку по приобретению предприятия ООО "Парус"

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Теги: ТМК, ООО Парус



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