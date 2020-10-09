Декан факультета химических технологий пермского политеха потерял сознание во время занятий

Декан факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий пермского политеха Валерий Рябов потерял сознание.

Как сообщает Properm.ru со ссылкой на пресс-службу ПНИПУ, инцидент произошел 6 октября во время практического занятия. "Скорая помощь" доставила Рябова в больницу, по предварительной информации, диагноз, которому поставили ученому - пневмония.

"Кардиограмма и КТ головного мозга патологий и нарушений не выявили. По результатам рентгена легких был поставлен предварительный диагноз — пневмония, при этом пульсоксиметрия была "в норме". Коронавирусная инфекция не подтверждена. В настоящее время ученый проходит лечение на дому", - сообщает издание.

Напомним, что ранее стало известно, что декан электротехнического факультета ПНИПУ, кандидат технических наук, доцент Александр Костыгов скончался минувшим вечером. Диагноз не раскрывается.