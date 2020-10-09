09 Октября 2020
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Экономика В России Москва
Коллаж, квитанция за коммунальную оплату (2020) | Фото: Накануне.RU

Греф заинтересовался коммунальными платежками россиян

Глава Сбербанка Герман Греф направил премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение о включении в коммунальные платежки россиян платы за вывоз ТКО. По мнению банкира, это поможет увеличить собираемость платежей, передает РБК со ссылкой на письмо Грефа. Правда, такое изменение потребовало бы изменения федерального законодательства.

В Минприроды инициативу Грефа поддерживают и даже собираются провести экспертмент в пилотных регионах. Ранее в ведомстве жаловались, что во время пандемии собираемость платежей за вывод твердых бытовых отходов резко сократилась, несколько региональных операторов даже объявили, что могут обанкротиться.

Греф в своем письме объясняет заинтересованность Сбербанка тем, что компания инвестирует в инфраструктурные проекты и финансирует строительство перерабатывающих комплексов. Но заработать банк сможет не только на этом. Издание указывает, что банки сейчас занимают уже до 70% рынка приема коммунальных платежей, а Сбербанк – доминирует в этом секторе.

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Греф заинтересовался коммунальными платежками россиян

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Теги: сбербанк, коммунальные платежи, вывоз тко



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