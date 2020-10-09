Кремль: Рост числа зараженных коронавирусом потребует принятия дополнительных решений

При продолжении роста заболеваемости коронавирусом в России правительственный штаб или регионы могут принять дополнительные решения, сообщили в Кремле.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, реакция властей будет зависеть от "общей картины заполняемости больниц", передает "Интерфакс".

Он добавил, что цифры растут и сегодня был зафиксирован "действительно печальный антирекорд по России".

Напомним, за последние сутки в России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Это абсолютный рекорд с начала пандемии.