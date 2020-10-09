09 Октября 2020
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ЛМ-68М трамвай салон трамвая общественный транспорт Санкт-Петербург (2019) | Фото:Википедия

В Приморье мужчина спас пассажиров автобуса, когда водитель умер за рулем

В Находке мужчина спас пассажиров рейсового автобуса.

Инцидент произошел в утренний час пик в автобусе, ехавшем из отдаленного микрорайона "Врангель" в центр.

Автобус, отъехав от остановки "Первостроители", направился в сторону города, но спустя несколько минут водителю стало плохо и он упал на пол с водительского сиденья. В это время очевидец произошедшего, 29-летний местный житель Василий Бернюков не растерялся, оперативно сел за руль автобуса и остановил наполненное пассажирами транспортное средство. Бернюков работает в строительной отрасли и к водительскому труду отношения не имеет.

"Все случилось рано утром, когда в 7.30 я сел на маршрутный автобус, чтобы доехать до работы. В это время транспорт уже был заполнен людьми, примерно человек 40 было. Кто-то ехал на работу, а кто-то на учебу. Через пару минут после того как двинулся автобус, я увидел, что водитель начал наклоняться вправо и упал на пол. Не знаю, как это произошло, но очнулся уже, когда сидел за рулем автобуса и останавливал его. В этот момент осознал, что могла произойти трагедия, если бы я не остановил автобус, так как все произошло на повороте дороги и транспортное средство могло съехать в кювет", - говорит Василий.

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В Приморье мужчина спас пассажиров автобуса, когда водитель умер за рулем

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Теги: спасение, пассажирский автобус, смерть за рулем



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