"Очередная серия трагикомедии". В парке УрГУПС появилась буровая установка

На территории парка УрГУПСа, где была произведена незаконная вырубка деревьев, появилась буровая установка. Об этом Накануне.RU сообщили общественники, выступающие против строительства бассейна в зеленой зоне. По их словам, 20-ти метровая скважина понизит уровень грунтовых вод, что напрямую отразится на деревьях, чьи корни не будут доставать до влаги.

"Позавчера мы стали свидетелями очередной серии трагикомедии "Бассейн УрГУПС". На территории, где была произведена незаконная вырубка, а позже нами высажены деревья, появилась буровая установка", - сообщили общественники.

Рабочие при этом разводят руками и расплывчато отвечают на вопросы о причинах работ. Сообщают только то, что проводится замер уровня подводных вод, что, по словам общественников, предполагает дальнейшее строительство бассейна.

"Какие только варианты нам не пришлось услышать: и что на этом месте планируется вышка, и что это инженерные изыскания, и, конечно, наше любимое " мы подрядчики, мы ничего не знаем". Хотя тот, кто учился в УрГУПС, прекрасно знает эту буровую установку и то, что припаркована она обычно во внутреннем дворе", - говорится в сообщении.

На момент публикации не удалось получить ответ от представителей самого УрГУПСа.