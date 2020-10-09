09 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Схема скважины в парке УрГУПС (2020) | Фото: vk.com/СПАСТИ ПАРК УРГУПС

"Очередная серия трагикомедии". В парке УрГУПС появилась буровая установка

На территории парка УрГУПСа, где была произведена незаконная вырубка деревьев, появилась буровая установка. Об этом Накануне.RU сообщили общественники, выступающие против строительства бассейна в зеленой зоне. По их словам, 20-ти метровая скважина понизит уровень грунтовых вод, что напрямую отразится на деревьях, чьи корни не будут доставать до влаги.

Схема скважины в парке УрГУПС(2020)|Фото: vk.com/СПАСТИ ПАРК УРГУПС

"Позавчера мы стали свидетелями очередной серии трагикомедии "Бассейн УрГУПС". На территории, где была произведена незаконная вырубка, а позже нами высажены деревья, появилась буровая установка", - сообщили общественники.

Рабочие при этом разводят руками и расплывчато отвечают на вопросы о причинах работ. Сообщают только то, что проводится замер уровня подводных вод, что, по словам общественников, предполагает дальнейшее строительство бассейна.

"Какие только варианты нам не пришлось услышать: и что на этом месте планируется вышка, и что это инженерные изыскания, и, конечно, наше любимое " мы подрядчики, мы ничего не знаем". Хотя тот, кто учился в УрГУПС, прекрасно знает эту буровую установку и то, что припаркована она обычно во внутреннем дворе", - говорится в сообщении.

На момент публикации не удалось получить ответ от представителей самого УрГУПСа.

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"Очередная серия трагикомедии". В парке УрГУПС появилась буровая установка

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Теги: буровая установка, скважина, УрГУПС, бассейн



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