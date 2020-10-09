СМИ сообщают о возможном закрытии баров и ночных клубов в Москве

В мэрии Москвы обсуждают возможность закрытия ночных клубов, баров и караоке, утверждают источники РБК. При этом пока речь не идет о запрете работать для ресторанов.

Необходимость введения таких мер власти объясняют высоким трафиком в городе, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом.

Ранее власти столицы заблокировали социальные карты и проездные нескольких категорий граждан: пенсионеров 65+, людей с хроническими заболеваниями, а также школьников. Все они должны оставаться дома из-за эпидемиологической обстановки с коронавирусом.

При этом дептранс Москвы сообщил, что более 30 тыс. людей из групп риска сегодня утром совершили более 90 тыс. попыток воспользоваться общественным транспортом, но получили отказ.