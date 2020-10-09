Дело об уральской "девочке из шкафа" могут переквалифицировать на покушение на убийство

Следователи решают вопрос о переквалификации уголовного дела в отношении жительницы уральского города Карпинск, которая месяцами прятала свою маленькую дочь в шкафу.

Напомним, все случилось в одной из квартир дома по улице Куйбышева: несколько знакомых хозяйки жилища обнаружили новорожденную девочку в истощенном состоянии. Ребенок лежал в сумке в шкафу. Выяснилось, что ему уже полгода, и все это время мать скрывала дочь от всех.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии". Наказание за совершение этого преступления – вплоть до семи лет лишения свободы.

Сейчас допрашиваются свидетели, также будет проведена судебная медицинская экспертиза для выяснения степени тяжести вреда здоровью девочки. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по ее результатам будет рассмотрен вопрос о переквалификации дела на более тяжкий состав преступления, а именно "Покушение на убийство малолетнего ребенка".

Напомним, российский детский омбудсмен Анна Кузнецова уже предложила перевезти "девочку из шкафа" в Москву.