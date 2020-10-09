В Архангельске по подозрению в педофилии задержан и.о. министра образования

Архангельские СМИ сообщили о задержании и.о. министра образования региона Юрия Гнедышева по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Эту информацию подтверждает пресс-служба областного правительства, а также СКР.

На экс-министра (накануне избранный губернатор региона отправил в отставку правительство) заведено уголовное дело по ч.3 ст. 135 УК РФ.

По версии следствия, подозреваемый в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера.

"Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Проверяются все контакты подозреваемого в сети. Проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.