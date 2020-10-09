Наталья Комарова, несмотря на COVID-19, провела заседание по "квартирному вопросу"

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, несмотря на подтвержденную у нее новую коронавирусную инфекцию, провела сегодня прямой эфир, посвященный теме "Жилье и городская среда", передает корреспондент Накануне.RU.

Участники онлайн-встречи обсуждали реализацию жилищных программ, расселение граждан из аварийного жилья, увеличение фонда наемных домов в регионе. Глава региона принимала самое активное участие в совещании. С участниками встречи она разговаривала в режиме "онлайн" из дома. В целом, во время эфира Наталья Комарова выглядела бодро, однако все же было заметно легкое недомогание.

На это обратили внимание и интернет-пользователи.

"Наталья Владимировна прям видно - не важно себя ощущает", "Надеемся на Ваше хорошее самочувствие и скорейшее выздоровление", - пишут подписчики группы "Югра" в комментариях под видеозаписью.

Напомним, о подтвержденной коронавирусной инфекции глава региона сообщила на своей странице в Instagram. Брать больничный и назначать временно исполняющего обязанности губернатора Наталья Комарова не планирует. Всеми процессами она руководит из дома.

Отметим, что в этом месяце Комаровой исполнится 65 лет - люди в возрасте от 65 лет и старше являются особой категорией, на которых до сих пор распространяется режим самоизоляции.

Ранее стало известно, что что заболевший коронавирусом депутат Ринат Айсин присутствовал на утверждении думой кандидатуры губернатора ХМАО и инаугурации Натальи Комаровой, которые прошли 13 сентября. На днях он извинился перед теми, кто с ним контактировал, "за доставленные неудобства".

На больничном из-за коронавируса находится и уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова.