09 Октября 2020
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В Магнитогорске магазин закрыли на две недели за нарушение масочного режима

В Магнитогорске по решению суда на две недели приостановили работу магазина за нарушения мер безопасности во время пандемии коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Речь идет о магазине "Уральский фермер" на проспекте Ленина. Сотрудники магазина не использовали средства индивидуальной защиты сами и не требовали этого от покупателей, не соблюдалась социальная дистанция, не были установлены санитайзеры.

8 октября суд принял решение об административном приостановлении на 14 дней деятельности магазина.

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В Магнитогорске магазин закрыли на две недели за нарушение масочного режима

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Теги: коронавирус, масочный режим, магазин, суд,



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