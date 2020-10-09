Вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова прибыла в Тюмень

В рамках рабочего визита Тюмень посетила вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона. Вместе с ней к город также прибыли министр науки и высшего образования Валерий Фальков, научный руководитель НОУ ДПО Московской школы управления "СКОЛКОВО" Андрей Волков и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В городе гости пробудут всего день. За это время они вместе с губернатором области Александром Моором посетят открытие нового корпуса школы №94, осмотрят научно-исследовательские лаборатории НИИ краевой инфекционной патологии и Тюменского госуниверситета, а также ознакомятся с опытом работы Школы перспективных исследований ТюмГУ.

В конце рабочего визита состоится совещание по вопросам развития Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.