09 Октября 2020
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Политика Тюменская область
Татьяна Голикова (2019) | Фото: duma.gov.ru

Вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова прибыла в Тюмень

В рамках рабочего визита Тюмень посетила вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона. Вместе с ней к город также прибыли министр науки и высшего образования Валерий Фальков, научный руководитель НОУ ДПО Московской школы управления "СКОЛКОВО" Андрей Волков и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В городе гости пробудут всего день. За это время они вместе с губернатором области Александром Моором посетят открытие нового корпуса школы №94, осмотрят научно-исследовательские лаборатории НИИ краевой инфекционной патологии и Тюменского госуниверситета, а также ознакомятся с опытом работы Школы перспективных исследований ТюмГУ.

В конце рабочего визита состоится совещание по вопросам развития Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.

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Вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова прибыла в Тюмень

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Теги: Татьяна Голикова, рабочая поездка, Валерий Фальков, Андрей Волков, Александр Моор, Дмитрий Артюхов



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