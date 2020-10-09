09 Октября 2020
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Общество В России
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Вторую российскую COVID-вакцину планируют зарегистрировать через неделю

Вакцину от коронавируса Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" планируют зарегистрировать15 октября. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов порталу стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что вакцина "ЭпиВакКорона" прошла две стадии клинических испытаний, все добровольцы чувствуют себя хорошо.

"Вектор" завершил клинические испытания вакцины от COVID-19 в конце сентября. У вакцины от "Вектора" и уже зарегестрированной вакцины от НИЦ им. Гамалеи разный принцип действия.

Ранее президент Владимир Путин поручил провести среди россиян просветительскую кампанию по разъяснению разницы вакцин.

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Вторую российскую COVID-вакцину планируют зарегистрировать через неделю

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Теги: вектор, вакцина, коронавирус



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