Детский омбудсмен предложила перевезти полугодовалую "девочку из шкафа" в Москву

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила своей коллеге в регионе забрать в Москву грудного ребенка, которого мать прятала в шкафу на протяжении полугода. Об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook.

"Каждый раз не можешь поверить, что такое возможно. Не можешь и не хочешь верить. Около полугода новорождённая девочка прожила в шкафу. Выжила чудом. Сейчас малышку переводят из местной больницы в областную. В отношении матери возбуждены уголовные дела", - пишет Анна Кузнецова.

По ее словам, опеку над старшими детьми (13-летний мальчик и трехлетняя девочка) пока взяла бабушка. Подростку сейчас оказывается специализированная помощь.

"Я поговорила с коллегой в регионе, предложила перевести девочку в Москву, но пока необходимо комплексное медицинское обследование, чтобы оценить ее состояние здоровья", - сообщила омбудсмен.

На данном этапе, как заверяет Кузнецова, готовится обращение в прокуратуру, в том числе с целью проверки деятельности и бездействия органов системы профилактики в конкретном случае.

Напомним, в отношении 37-летней жительницы Карпинска возбуждено уголовное дело. Женщина тайно родила ребенка и спрятала его в сумку в шкафу, где младенец и прожил полгода. Всем родным и знакомым подозреваемая сказала, что ребенок умер. Исхудавшую девочку обнаружили подруги женщины, пришедшие на застолье.