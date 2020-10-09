Власти Москвы предложили работодателям оплатить проезд пенсионерам, вызванным на работу

Московский оперштаб по борьбе с коронавирусом посоветовал работодателям компенсировать проезд в общественном транспорте пенсионерам, вызванным на работу.

Ранее власти заблокировали социальные карты и проездные нескольких категорий граждан: пенсионеров 65+, людей с хроническими заболеваниями, а также школьников. Все они должны оставаться дома из-за эпидемиологической обстановки с коронавирусом. Впрочем, есть исключения: людей из этих категорий работодатель может вызывать на работу, если считает критичным для предприятия их отсутствие.

"Оплату проезда в этом случае осуществляет сам пассажир или это компенсирует ему работодатель", - предупредили в оперштабе.

Ранее дептранс Москвы сообщил, что более 30 тыс. людей из групп риска сегодня утром совершили более 90 тыс. попыток воспользоваться общественным транспортом, но получили отказ. Карты заблокированы с сегодняшнего дня.