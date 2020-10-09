09 Октября 2020
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Карта Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха (2020) | Фото: Накануне.RU

РСМД: В Карабахе уже не получится вернуться к прошлому статус-кво

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе - серьезное упущение России. Это один их главных выводов обострения конфликта, пишет генеральный директор и член Президиума Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в статье "Шесть уроков конфликта в Карабахе".
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Второй вывод - не получится вернуться к исходным позициям, прошлого статус-кво уже не будет. Третий - в конфликте появился новый активный игрок - Турция, которая уже не уйдет из региона. Причем сложилась парадоксальная ситуация: два ведущих члена НАТО, США и Франция, объединились со своим стратегическим противником - Москвой, чтобы попытаться повлиять на третьего ведущего члена НАТО - Турцию.

Еще один вывод - это то, что постоянное использование двойных стандартов в использовании базовых принципов международного права (право наций на самоопределение и принцип территориальной целостности государств) ни к чему хорошему не приведет.

Наконец, для остановки конфликта нужно дать Азербайджану гарантии, что вопрос не будет заморожен на десятилетия, а для этого нужно реальное разрешение конфликта, что самое сложное.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Армения и Азербайджан приняли предложение президента России о консультациях в Москве. Они могут состояться сегодня.

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РСМД: В Карабахе уже не получится вернуться к прошлому статус-кво

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Теги: конфликт в карабахе,



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