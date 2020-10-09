Череповецкая ГРЭС продолжит обеспечивать Кадуй теплом и горячей водой

В рамках рабочей поездки в Кадуйский район губернатор Вологодской области Олег Кувшинников встретился с руководством филиала ПАО "ОГК-2" - Череповецкая ГРЭС, на которой обсудил дальнейший механизм снабжения поселка Кадуй теплом и горячей водой. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

Череповецкая ГРЭС – один из ключевых энергообъектов, обеспечивающих электроэнергией Вологодскую область и Череповецкий промышленный узел. Непосредственно для поселка Кадуй станция - не только ведущий работодатель, но и поставщик коммунальных ресурсов. Однако еще в 2017 году приказом Министерства энергетики РФ было принято решение о выводе из эксплуатации с 1 января будущего года угольных энергоблоков № 1-3 станции.

Правительством области была проделана огромная работа, чтобы не допустить ухудшения качества жизни кадуйчан. В результате, были проработаны несколько вариантов решения проблемы. Один из них – создание альтернативного источника теплоснабжения райцентра. Речь идет о строительстве в рамках концессионного соглашения газовой блочно-модульной котельной мощностью 40 МВт для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей Кадуя, а также принятие в эксплуатацию существующих тепловых сетей поселка протяженностью 40,2 километра. Общий объем инвестиций на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения по предварительным расчетам составит порядка 1-1,2 миллиарда рублей с привлечением финансовой поддержки из федерального бюджета за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию мероприятия.

При этом, непосредственно процесс выбора компании - партнера, подготовка всей необходимой документации, строительство современной котельной и теплосетей, по предварительным прогнозам, может занять до трех лет.

"В настоящее время в конкурсе участвуют две крупные энергетические компании. Мы отрабатываем технические параметры строительства блочно-модульной котельной. Но в связи с тем, что это длительный процесс, мы приняли решение о том, что котельное оборудование энергоблоков № 2 и 3 останется в работе минимум на три года для устойчивого снабжения поселка Кадуй теплом с компенсацией выпадающих затрат Правительством области из регионального бюджета. В результате ГРЭС будет работать в штатном режиме", - подчеркнул губернатор области Олег Кувшинников.

В свою очередь, руководство филиала ПАО "ОГК-2" - Череповецкая ГРЭС подтвердило готовность обеспечивать коммунальными ресурсами Кадуй до ввода в эксплуатацию альтернативного источника теплоснабжения поселка.

"У нас есть решение Минэнерго России о выводе из эксплуатации первой очереди Череповецкой ГРЭС, производящей электрическую энергию. В части выработки электрической энергии продолжит функционировать современный и эффективный четвертый энергоблок, работающий на газе – самом экологичном виде топлива. Для обеспечения потребителей поселка Кадуй тепловой энергией и горячим водоснабжением мы оставляем в работе котельное оборудование первой очереди", - рассказал директор филиала ПАО "ОГК-2" - Череповецкая ГРЭС Виктор Филиппов.

В общей сложности с 1 января 2021 года планируется высвобождение 78 человек.

Глава региона подчеркнул, что в связи с выводом из эксплуатации блоков первой очереди, трудоустройство каждого высвобождающегося сотрудника, в соответствии с достигнутыми договоренностями, должно проходить индивидуально и "в ручном режиме".