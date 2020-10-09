В Зауралье на мукомольном заводе работница упала с высоты 3,5 метра и погибла

В Курганской области перед судом предстанет мастер строительных и монтажных работ ОАО "Мукомольный завод "Муза".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, он обвиняется в несоблюдении требований охраны труда на производстве, повлекшем смерть человека.

По данным следствия, обвиняемый не обеспечил ограждение технологических проемов на полу второго этажа строящегося объекта в селе Каясан Щучанского района.

Впоследствии штукатур-маляр, выполнявшая работы на зерноочистительной вышке, упала с высоты 3,5 м, провалившись в открытый проем.

От полученной травмы головы она скончалась 5 августа в медицинском учреждении.