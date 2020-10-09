09 Октября 2020
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Общество Курганская область
Мукомольный завод &quot;Муза&quot; (2020) | Фото: kurgan.sledcom.ru

В Зауралье на мукомольном заводе работница упала с высоты 3,5 метра и погибла

В Курганской области перед судом предстанет мастер строительных и монтажных работ ОАО "Мукомольный завод "Муза".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, он обвиняется в несоблюдении требований охраны труда на производстве, повлекшем смерть человека.

По данным следствия, обвиняемый не обеспечил ограждение технологических проемов на полу второго этажа строящегося объекта в селе Каясан Щучанского района.

Впоследствии штукатур-маляр, выполнявшая работы на зерноочистительной вышке, упала с высоты 3,5 м, провалившись в открытый проем.

От полученной травмы головы она скончалась 5 августа в медицинском учреждении.

Мукомольный завод "Муза"(2020)|Фото: kurgan.sledcom.ru

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В Зауралье на мукомольном заводе работница упала с высоты 3,5 метра и погибла

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Теги: мукомольный завод муза, зерноочистительная вышка



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