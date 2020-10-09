Турецкий парламент может рассмотреть вопрос об отправке войск в Карабах

Парламент Турции может рассмотреть вопрос об отправке военного контингента в Азербайджан – в зону вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, заявил спикер парламента Мустафа Шентоп.

"Азербайджанские вооруженные силы за последние несколько дней показали всему миру, что они способны самостоятельно добиться победы, проявив решимость и упорство в освобождении оккупированных территорий. Поэтому я не думаю, что такое предложение (об использовании в зоне конфликта турецких военных) будет необходимо до тех пор, пока третьи стороны не будут вовлечены в этот конфликт, игнорируя резолюции ООН", - цитирует спикера РИА Новости.

Напомним, сегодня в Москве пройдут переговоры на уровне глав МИД Армении и Азербайджана. Не исключено, что результатом их станет перемирие в Карабахе.