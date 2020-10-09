Московский бизнес недоволен указом Собянина о переводе на удаленный режим 30% работников

С 12 октября для бизнеса в Москве начнут действовать ограничения: не менее 30% сотрудников должны быть отправлены на удаленный режим работы, а работодатель обязан раз в неделю сообщать в мэрию номер мобильного телефона "удаленных" сотрудников, регистрационный номер автомобиля, данные льготных проездных билетов и т.п. Предприниматели отмечают, что эти ограничения будут иметь тяжелые последствия, пишет Форбс.ру.

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Операционный директор химчистки Bianca Илья Захаров говорит, что отправить 30% по домам для них невозможно, это "убийственная цифра". Совладелица сети кафе "Рецептор" Надежда Пак признает, что выручка и так очень сильно опала, а штат уже сокращен - "ужиматься больше некуда". После первого карантина закрылись три заведения из семи. И если они переведут еще кого-то на удаленку, то нужно будет вообще закрываться. Недавно к ним нагрянули и выписали предписание на штраф от 100 до 300 тыс. рублей из-за того, что сотрудник сидел и ел без перчаток и с натянутой на подбородок маской. Сотрудник уволился, а штраф компании нужно платить.

Соосновательница сети автосервисов "Вилгуд" Барно Турсунова отмечает, что для них это не проблема - у них и так с прошлого карантина около трети сотрудников не возвращались в офис, и руководство разрешило всем желающим работать из дома.

Гендиректору сети фитнес-клубов "Алекс Фитнес" Алексею Ковалеву все происходящее напоминает войну - все сидят в окопах и отчитываются. Но предпринимаемые меры не очень эффективны, ведь весной заболевали даже те, кто сидел дома. В принципе им несложно перевести 30% сотрудников на удаленку, но напрягает сама ситуация. Сентябрь начинался хорошо, но закончился ужасно. Придется просить новые скидки и отсрочки у хозяев помещений.

"Осень - момент, когда эти долги ты все-таки должен закрывать. Как их закрывать, если работаешь в минус? У меня было ожидание, что мы потеряем 10-15% клубов. Сейчас хотелось бы хотя бы 50% сохранить", - говорит Ковалев.

Лидер Союза арендаторов Сергей Румянцев указывает, что сообщение личных данных сотрудников в мэрию - это разглашение персональных данных и нарушение закона о персональных данных.

Лидер Ассоциации предприятий индустрии красоты и владелец сети салонов "Персона" Игорь Стоянов подчеркивает, что "мы не переживем второго закрытия салонов, если оно будет дольше, чем 3-4 недели".

Сооснователь проекта "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян отмечает, что указ мэра Москвы о предоставлении персональных данных незаконный, у работодателей нет обязанности это делать, они могут ссылаться на то, что такой информации у них нет. Работник не обязан предоставлять работодателю даже номер мобильного телефона, не говоря уже о регистрационных номерах личного автомобиля, транспортных картах и т.п. И может подать в суд на работодателя за нарушение своего права на тайну частной жизни, ведь работодатель собирает данные не для реализации трудовых функций, а для передачи третьим лицам, а для того нужно согласие работника.

Адвокат Валерия Аршинова советует работодателям разослать сотрудникам требования о предоставлении данных и получить либо согласие, либо отказ. В этом случае не будет нарушен ни Трудовой кодекс, ни закон о персональных данных, ни указ Собянина.