Московский бизнес недоволен указом Собянина о переводе на удаленный режим 30% работников

09 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    tom tailor denim cowboy biker boots 6495203 black отсюда

Экономика Центральный ФО В России Москва
коллаж, Сергей Собянин, цифровизация (2020) | Фото: Накануне.RU

Московский бизнес недоволен указом Собянина о переводе на удаленный режим 30% работников

С 12 октября для бизнеса в Москве начнут действовать ограничения: не менее 30% сотрудников должны быть отправлены на удаленный режим работы, а работодатель обязан раз в неделю сообщать в мэрию номер мобильного телефона "удаленных" сотрудников, регистрационный номер автомобиля, данные льготных проездных билетов и т.п. Предприниматели отмечают, что эти ограничения будут иметь тяжелые последствия, пишет Форбс.ру.
Читайте также:

Операционный директор химчистки Bianca Илья Захаров говорит, что отправить 30% по домам для них невозможно, это "убийственная цифра". Совладелица сети кафе "Рецептор" Надежда Пак признает, что выручка и так очень сильно опала, а штат уже сокращен - "ужиматься больше некуда". После первого карантина закрылись три заведения из семи. И если они переведут еще кого-то на удаленку, то нужно будет вообще закрываться. Недавно к ним нагрянули и выписали предписание на штраф от 100 до 300 тыс. рублей из-за того, что сотрудник сидел и ел без перчаток и с натянутой на подбородок маской. Сотрудник уволился, а штраф компании нужно платить.

Соосновательница сети автосервисов "Вилгуд" Барно Турсунова отмечает, что для них это не проблема - у них и так с прошлого карантина около трети сотрудников не возвращались в офис, и руководство разрешило всем желающим работать из дома.

Гендиректору сети фитнес-клубов "Алекс Фитнес" Алексею Ковалеву все происходящее напоминает войну - все сидят в окопах и отчитываются. Но предпринимаемые меры не очень эффективны, ведь весной заболевали даже те, кто сидел дома. В принципе им несложно перевести 30% сотрудников на удаленку, но напрягает сама ситуация. Сентябрь начинался хорошо, но закончился ужасно. Придется просить новые скидки и отсрочки у хозяев помещений.

"Осень - момент, когда эти долги ты все-таки должен закрывать. Как их закрывать, если работаешь в минус? У меня было ожидание, что мы потеряем 10-15% клубов. Сейчас хотелось бы хотя бы 50% сохранить", - говорит Ковалев.

Лидер Союза арендаторов Сергей Румянцев указывает, что сообщение личных данных сотрудников в мэрию - это разглашение персональных данных и нарушение закона о персональных данных.

Лидер Ассоциации предприятий индустрии красоты и владелец сети салонов "Персона" Игорь Стоянов подчеркивает, что "мы не переживем второго закрытия салонов, если оно будет дольше, чем 3-4 недели".

Сооснователь проекта "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян отмечает, что указ мэра Москвы о предоставлении персональных данных незаконный, у работодателей нет обязанности это делать, они могут ссылаться на то, что такой информации у них нет. Работник не обязан предоставлять работодателю даже номер мобильного телефона, не говоря уже о регистрационных номерах личного автомобиля, транспортных картах и т.п. И может подать в суд на работодателя за нарушение своего права на тайну частной жизни, ведь работодатель собирает данные не для реализации трудовых функций, а для передачи третьим лицам, а для того нужно согласие работника.

Адвокат Валерия Аршинова советует работодателям разослать сотрудникам требования о предоставлении данных и получить либо согласие, либо отказ. В этом случае не будет нарушен ни Трудовой кодекс, ни закон о персональных данных, ни указ Собянина.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Московский бизнес недоволен указом Собянина о переводе на удаленный режим 30% работников

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Москва, удаленный режим



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети