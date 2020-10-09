Армения и Азербайджан могут заключить перемирие в пятницу или субботу - AFP

Армения и Азербайджан могут заключить перемирие в пятницу или субботу, сообщает AFP. По данным агентства, стороны "движутся навстречу перемирию".

Вероятно, оно может быть заключено по итогам переговоров на уровне глав МИД в Москве, куда согласились приехать по приглашению Владимира Путина министры иностранных дел обеих стран. По предварительным данным, они будут общаться при посредничестве Сергея Лаврова, участия президента России в переговорах пока не предусмотрено.