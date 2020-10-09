09 Октября 2020
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Политика За рубежом
нобелевская премия (2007) | Фото: www.blt.ru

Всемирная продовольственная программа ООН получила Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира 2020 года получила Всемирная продовольственная программа ООН. Об этом сообщается в твиттере Нобелевского комитета.

Отмечается, что премия присуждена "за усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для мира в регионах, затронутых конфликтами, и за выполнение роли движущей силы, которая предотвращает использование голода в качестве оружия войны и в конфликтах".

Ранее сообщалось, что в список потенциальных кандидатов на получение премии мира вошли Владимир Путин, Алексей Навальный, Дональд Трамп.

В 2019 году лауреатом Нобелевской премии мира стал 43-летний эфиопский политик, действующий премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Премию вручили "за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества, в частности за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эретреей".

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Всемирная продовольственная программа ООН получила Нобелевскую премию мира

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Теги: Всемирная продовольственная программа ООН, Нобелевская премия мира



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