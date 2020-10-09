09 Октября 2020
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Медицинский центр, Уралвагонзавод, Нижний Тагил, открытие, УВЗ (2018) | Фото: Накануне.RU

За 84 года на Уралвагонзаводе работали более полумиллиона человек

11 октября "Уралвагонзаводу" (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию "Ростех") исполняется 84 года. Предприятие вносит весомый вклад в отечественное танкостроение, которому в 2020 году исполнилось 100 лет.

Как отмечают в пресс-службе УВЗ, почти за восемь с половиной десятилетий на "Уралвагонзаводе" были официально трудоустроены около 530 тыс. человек. Это в 4 раза больше, чем сейчас живет в Дзержинском районе, где расположено предприятие. И в 1,5 раза больше числа нынешних жителей всего Нижнего Тагила.

"При этом важно отметить, что в определенные исторические периоды были работники, которые трудились, но не числились на заводе. Так, многие заключенные не имели личного дела в отделе кадров УВЗ. А представители так называемых трудовых колонн в годы Великой Отечественной войны, мобилизованные на фронт, но не попавшие туда, например, по состоянию здоровья, стояли на конвейерах Уральского танкового завода №183 (сейчас "Уралвагонзавод"), но относились к военным структурам. Ученики ремесленного училища наравне со штатными сотрудниками выполняли в цехах производственные задания. По оценкам историков, общее число людей, трудившихся на "Уралвагонзаводе", может достигать более 600 тыс. человек", - отмечают в пресс-службе завода.

Наибольшей численности трудовой коллектив "Уралвагонзавода" достиг в середине 1980-х годов – около 45 тыс. человек. Сегодня на предприятии 29 тыс. заводчан, и такая численность сохраняется уже несколько лет.

Заслуги трудового коллектива УВЗ отметил и заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.

"На протяжении 84 лет профессионализм и преданность делу коллектива предприятия способствуют укреплению обороноспособности страны. Достигнутые успехи получены благодаря сильной инженерной и производственной школе, перспективным технологиям и современному оборудованию, и, конечно же, высококлассным специалистам", - написал он в памятном адресе.

Генеральный директор УВЗ Александр Потапов отметил, что "без Уралвагонзавода сегодня сложно представить Нижний Тагил, Свердловскую область, да и всю Россию". Своими трудовыми достижениями высокопрофессиональный коллектив строит надёжное будущее предприятия, "тем самым укрепляет экономическую стабильность в Нижнем Тагиле и Уральском регионе. Участвуем в обеспечении достойного качества жизни горожан".

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За 84 года на Уралвагонзаводе работали более полумиллиона человек

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Теги: Уралвагонзавод, работники, предприятие



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