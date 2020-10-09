09 Октября 2020
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Экономика Свердловская область
Балтымский агрокомплекс (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

10 свердловских фермеров выиграли гранты "Агростартап"

На Среднем Урале подведены итоги конкурсного отбора на гранты для агростартапов и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.
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Конкурс и прием заявок проводило министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области при участии регионального фонда поддержки предпринимательства. Все было организовано в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Грант "Агростартап", а это сумма до шести миллионов рублей, на развитие крестьянского фермерского хозяйства получат 10 фермеров. Кроме этого, до 70 миллионов рублей будет выделено сухоложскому сельскохозяйственному потребительскому снабженческо-сбытовому кооперативу СПАС.

По словам заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, гранты получили фермерские хозяйства из Богдановича, Тугулымского, Талицкого, Верхотурского, Тавдинского, Артемовского, Туринского городских округов, а также из Байкаловского района и Красноуфимского округа.

заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства(2020)|Фото: ДИП Свердловской области

В рамках гранта "Агростартап" для разведения крупного рогатого скота выделяется до шести миллионов рублей, а для иных видов деятельности – до четырех миллионов рублей. Средства выделяются при условии софинансирования: министерство предоставляет до 90% от необходимой суммы, а не менее 10% фермер должен внести сам. При этом все получатели мер поддержки должны создать дополнительные рабочие места.

Грант до 70 миллионов рублей на развитие материально-технической базы ориентирован на сельскохозяйственные потребительские кооперативы со сроком деятельности не менее одного года. Чтобы получить господдержку, кооператив должен обеспечить вложение не менее 40% собственных средств от стоимости проекта, а на каждые три миллиона рублей гранта создать минимум одно рабочее место.

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10 свердловских фермеров выиграли гранты "Агростартап"

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Теги: фермеры, гранты, Агростартап



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Ранее 22.07.2020 11:40 Мск В Свердловской области объявлен конкурс для фермеров-стартаперов

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