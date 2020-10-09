09 Октября 2020
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Михаил Дегтярев (2020) | Фото: Государственная дума РФ

Дегтярев: В городе с неутихающими протестами суда присяжных над Фургалом не будет

Суд присяжных над экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом не будет проходить в Хабаровске, пока там идут протесты, заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

"Было бы здесь тихо пару месяцев, мы бы могли вызволить Сергея Ивановича в Хабаровск, - цитирует его РИА Новости. - Сейчас нет ни одного шанса - его не оставили те, кто выходит на улицы".

Напомним, 3 октября жители Хабаровска 13-ую субботу подряд вышли на акцию протеста задержанию бывшего главы края Сергея Фургала.

В конце сентября лидер "ЛДПР" Владимир Жириновский в очередной раз призвал перевести экс-губернатора Хабаровского края под домашний арест в Хабаровск и там же проводить расследование и судебный процесс с участием присяжных. Арест политика продлен до 9 декабря.

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Дегтярев: В городе с неутихающими протестами суда присяжных над Фургалом не будет

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Теги: михаил дегтярев, хабаровск, протесты, сергей фургал



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