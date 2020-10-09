09 Октября 2020
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Политика Челябинская область
гаттаров руслан усманович заместитель губернатора челябинской области (2018) | Фото: Накануне.ru

Гаттаров намерен подать в суд иск к Тефтелеву о защите чести и достоинства

Бывший вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров подаст в суд иск о защите чести и достоинства к экс-главе города Евгению Тефтелеву.

"Показания, которые в отношении меня дал вчера в суде Евгений Тефтелев, не соответствуют действительности. Мои юристы уже готовят исковое заявление о защите чести и достоинства", - заявил Руслан Гаттаров.

Как ранее сообщило Накануне.RU, в суде стартовал процесс по уголовному делу в отношении экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. В рамках досудебного соглашения экс-чиновник дал показания об обстоятельствах незаконной, по его мнению, деятельности заместителя губернатора Челябинской области Гаттарова.

"Мною даны показание о неправомерных действиях заместителя губернатора Гаттарова, который вместе с АНО "АИР" дал указание о заключении договора и проплате денежных средств, которые не были обсуждены наблюдательным советом, не были запланированы финпланом, в сумме 15 млн руб. - на оказание консультационных услуг фирме СПГ, что является нарушением закона и что привело в конечном итоге к ущербу бюджету Челябинской области", - заявил в суде Тефтелев.

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Гаттаров намерен подать в суд иск к Тефтелеву о защите чести и достоинства

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Теги: Руслан Гаттаров, Евгений Тефтелев, суд, показания, иск,



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