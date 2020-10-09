Мишустин приехал в Ереван на экстренный саммит глав правительств ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретил в Ереване своего российского коллегу Михаила Мишустина, который прибыл на экстренное заседание Евразийского межправительственного совета, посвященного урегулированию конфликта в Карабахе.

Между тем, в Москве сегодня пройдут переговоры на ту же тему, но в другом формате. Накануне Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана провести переговоры, и они приняли приглашение и подтвердили участие во встрече, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.