09 Октября 2020
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Линия по производству медицинских масок (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Пермяков без масок в общественном транспорте будут штрафовать

Сегодня в Перми прошли первые проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Об этом в Instagram сообщил министр транспорта Пермского края Николай Уханов, передает корреспондент Накануне.RU.

Проверку проводили сотрудники управления Роспотребнадзора и ГИБДД. Согласно указу об ограничительных мерах, жителям краевой столицы необходимо использовать маски в общественных местах, в том числе в общественном транспорте.

За нарушение этого требования пермякам грозит штраф. Для граждан — от 1 тыс. до 30 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Однако, как сообщил министр, пока никого не оштрафовали.

"Всего было остановлено семь автобусов маршрутов 1, 15, 20, 54. Правоохранители проверяли документы у перевозчика, Роспотребнадзор проследил за соблюдением масочного режима пассажирами. Тем, у кого масок не было, их выдали кондукторы. Пока проверка пассажиров носит предупредительный характер. Стоит отметить, что большинство пассажиров все-таки соблюдают масочный режим. Это радует. В связи с ростом числа заболевших COVID-19, по поручению Роспотребнадзора, такие рейды будут проводиться теперь регулярно", - заявил он, добавив, что в дальнейшем планируется проинспектировать железнодорожный транспорт.

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Пермяков без масок в общественном транспорте будут штрафовать

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Теги: общественный транспорт, проезд, штраф, Николай Уханов



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