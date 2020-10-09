Президент Киргизии отправил в отставку правительство и премьера

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Лица, занимавшие должности членов правительства, продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава исполнительного органа.

Ранее глава государства заявил о необходимости проведения в Киргизии новых парламентских выборов и отправки в отставку кабмина. Жээнбеков сообщил, что также готов уйти в отставку "после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти".

Между тем, сообщалось, что неизвестно местонахождение премьер-министра Кубатбека Боронова. Он подал в отставку 6 октября.