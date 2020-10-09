В Дагестане вспышка кишечной инфекции – госпитализированы 42 ребенка

В Дагестане за последние сутки с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировано 42 ребенка, 36 из них поступили из детских садов, четверо – школьники, двое госпитализированных малышей не посещали детский сад.

Сейчас для них развернут временный инфекционный стационар на базе республиканского кожно-венерологического диспансера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

"Состояние маленьких пациентов оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме. Прием ведется в детском и взрослом кишечных отделениях, где в общей сложности развернуто около 60 коек. Расследованием причины вспышки ОКИ занимаются специалисты Роспотребнадзора", - отметили в пресс-службе.

Детей навестил министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов. Он взял под свой личный контроль ситуацию с отравлением детей. По заданию главы ведомства в детские сады, где были выявлены случаи отравления, направлены врачи педиатры, инфекционисты и эпидемиологи, для проведения медицинского осмотра детей, с целью выявления новых случаев отравления. Воспитанников данных дошкольных образовательных учреждений возьмут под семидневное медицинское наблюдение.