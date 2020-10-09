09 Октября 2020
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Политика Челябинская область
челябинск законодательное собрание челябинской области табичка (2005) | Фото: Накануне.ru

В челябинском заксобрании выбрали председателей комитетов

На первом заседании Законодательного собрания Челябинской области были избраны председатели комитетов областного парламента и их заместители, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, первый заместитель председателя ЗСО Александр Лазарев возглавил комитет по бюджету и налогам. Первым заместителем председателя комитета избран Юрий Карликанов, заместителями председателя – Леонид Урмашов и Алексей Беседин.

Анатолий Брагин будет руководить комитетом по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Первым заместителем председателя комитета стал Олег Садовских, заместителями председателя – Андрей Важенин и Ольга Мухометьярова.

Комитет по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству возглавит Олег Голиков. Его первым заместителем будет Александр Мотовилов, заместителями – Арман Аракелян и Дмитрий Клеутин.

Депутат от "Справедливой России" Василий Швецов избран председателем комитета по регламенту и депутатской этике. Его первым заместителем стал Вячеслав Ершов, заместителями – Павел Жолобов и Михаил Махов.

Комитет по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию возглавил Павел Шиляев. Его первым заместителем избран Владимир Перезолов. Заместителями стали Павел Киселев и Михаил Похлебаев.

Представитель партии "Зеленая альтернатива" Михаил Махов стал председателем комитета по экологии и природопользованию. Первым заместителем комитета избран Евгений Губанов, заместителями председателя – Евгений Андреев и Дмитрий Сумин.

Комитетом по аграрной политике будет руководить Вячеслав Евстигнеев. Первым заместителем председателя комитета стал Дмитрий Пырсиков, заместителем председателя – Владимир Бекишев и Дмитрий Мешков.

Комитет по экономической политике и предпринимательству возглавил предприниматель Евгений Илле. Первым заместителем избран Алексей Денисенко, заместителями – Андрей Еремин и Владимир Перезолов.

Сергей Буяков избран председателем комитета по социальной политике. Его первым заместителем стал Александр Журавлев. Заместителями председателя – Игорь Егоров и Елена Тарасова.

Комитетом по молодежной политике, культуре и спорту снова будет руководить Михаил Видгоф. Первым заместителем стал Константин Куркин, заместителями председателя – Евгений Рева и Лена Колесникова.

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В челябинском заксобрании выбрали председателей комитетов

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Теги: ЗСО, комитеты, председатели,



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