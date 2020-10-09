Депутатам заксобрания Республики Алтай не дали вынести вотум недоверия главе региона

Президиум парламента Республики Алтай отклонил предложение группы депутатов об отставке главы региона Олега Хорохордина.

Документ не стали рассматривать, поскольку для внесения такого вопроса в повестку нужны подписи трети членов Эл Курултая (заксобрания республики), а на следующий день после подачи предложения (29 октября) депутат Елена Цуприкова отозвала свою подпись. Таким образом, для прохождения документу не хватило одной подписи. Авторы предложения отметили, что механизм отзыва подписи не предусмотрен законодательством.

"Доводы инициаторов обращения о том, что нет механизма отзыва подписи, большинством членами президиума не были приняты, поскольку депутат официально письменно отозвал свою подпись. И в настоящее время ее под обращением, считают большинство членов президиума, нет", - говорится в сообщении пресс-службы Эл Курултая.

Изначально подписей для рассмотрения хватало.

Также президиум упрекнул оппозицию в "отсутствии конкретных обоснования неисполнения главой республики своих обязанностей".

"Вопросы, содержащиеся в обращении депутатов Республики Алтай, сводятся к оценке деятельности действующего главы. Никаких документов, обосновывающих доводы инициаторов обращения, не приложено, а это - тоже нарушение регламента", - посчитали в президиуме.

Напомним, Хорохордина обвиняли в создании конфликтных ситуаций в муниципалитетах, затягивании утверждения состава правительства и т.д.

"Вопросы внутренней политики в республике пущены на самотек, отсутствует взаимодействие органов исполнительной власти с муниципальными властями <…> Все это ведет к подрыву доверия к власти как на республиканском уровне, так и на муниципальном. Считаем, что глава республики и председатель правительство ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и не оправдали доверия избирателей Республики Алтай", - говорится в документе.