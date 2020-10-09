Кондиционер и видеомониторы. На СвЖД поступили новые комфортабельные пассажирские вагоны

В рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" Свердловские железные дороги приобрели новые комфортабельные пассажирские вагоны, которые уже в этом году начнут курсировать в составе действующих пригородных поездов по всей территории региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, 16 вагонов с местами для сидения будут включены в состав пригородных поездов на маршруте Екатеринбург – Егоршино – Алапаевск, а еще шесть (пять плацкартных и один с местами для сидения) на направлении Екатеринбург – Алапаевск – Сосьва. Они были приобретены АО "Свердловская пригородная компания" в лизинг при поддержке правительства Свердловской области.

Новые вагоны отвечают всем современным требованиям комфорта и безопасности. Так, в вагонах с местами для сидения, помимо регулировки наклона спинки, установлены видеомониторы, а сами кресла оборудованы подлокотниками, откидными столиками и персональными аудиомодулями. Тверской вагоностроительный завод позаботился также и об установке систем кондиционирования воздуха, экологически чистых туалетов, систем видеонаблюдения, информационных табло, розеток и USB-разъемов.

"Один из вагонов оформлен в фирменном стиле российского туристического проекта "Императорский маршрут", который охватывает места пребывания царской семьи, - рассказали в пресс-службе. Также вагон оборудован под нужды маломобильных пассажиров: в нем есть специализированное купе и туалет, подъемное устройство для посадки/высадки инвалида-колясочника".

Он же будет курсировать по маршруту Екатеринбург – Алапаевск в следующем году. Рейсы запланированы на выходные дни с минимальным количеством остановок, благодаря чему время в пути составит всего 2 ч. 55 мин. Сейчас по этому маршруту будет запущен брендированный вагон, а время в пути займет 4 ч. 40 мин.