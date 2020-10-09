09 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Маска медицинская (2020) | Фото: Накануне.RU

Продолжается рост: в Свердловской области 191 новый случай COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области выявлен 191 новый случай COVID-19.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса, диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (124 случая) и других муниципалитетов. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 30 тыс. 717 случаев новой инфекции.

За сутки на Среднем Урале было выписано 134 человека и скончались семь заболевших COVID-19. Общее число выписанных достигло 22 тыс. 766, умерли 640 пациентов.

Сутками ранее в Свердловской области было выявлено 184 новых случая коронавируса. Таким образом, в регионе продолжает расти число заболевших.

Стоит отметить, что сегодня в России был отмечен абсолютный рекорд с начала пандемии: больше 12 тысяч заражений за сутки.

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Продолжается рост: в Свердловской области 191 новый случай COVID-19

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Теги: коронавирус, заболевшие, рост, Свердловская область, COVID-19, оперштаб



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