Продолжается рост: в Свердловской области 191 новый случай COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области выявлен 191 новый случай COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса, диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (124 случая) и других муниципалитетов. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 30 тыс. 717 случаев новой инфекции.

За сутки на Среднем Урале было выписано 134 человека и скончались семь заболевших COVID-19. Общее число выписанных достигло 22 тыс. 766, умерли 640 пациентов.

Сутками ранее в Свердловской области было выявлено 184 новых случая коронавируса. Таким образом, в регионе продолжает расти число заболевших.

Стоит отметить, что сегодня в России был отмечен абсолютный рекорд с начала пандемии: больше 12 тысяч заражений за сутки.