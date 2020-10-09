Демократическая партия США обещает "крестовый поход" против семьи

Демократическая партия США обещает непримиримую борьбу с семьей в случае прихода к власти Джо Байдена. Об этом пишут International Family News.

В США состоялся предвыборный национальный съезд Демократической партии. По факту была объявлена глобальная антисемейная кампания. Демократы обещают расширение пропаганды абортов, поддержку соответствующих НКО по всему миру. Обещают принять "закон о равенстве" по установлению в США гендерной идеологии. Байден заявил, что принятие этого закона является его первостепенной задачей в области законодательства. Демократы обязуются вести политику по разрушению пола человека, поощрять участие спортсменов мужского пола в спортивных состязаниях против женщин, увеличить число операций по смене пола за счет налогоплательщиков.

Демократы планируют продвигать содомитов во все организации по усыновлению, занятие ими всех важных государственных постов. Они упростят иммиграцию содомитов из других стран в США, запретят пол в законодательстве, заменят его на "гендерную идентичность", примут закон о навязывании содомской идеологии по всему миру.

Также партия хочет подорвать институт семейного обучения, чтобы родителям запрещено было учить своих детей, а их учили только государственные школы, в которых будет навязываться новая идеология.



"Мы можем лишь молиться и надеяться, что радикальные идеи, выдвинутые Демократической партией, никогда не будут реализованы. Обеспеченные всей государственной мощью США (пусть и ослабевшей за последние годы), они принесут зло для семей всего мира", - пишет издание на основе статьи американского эксперта по защите семьи Франка Шуберта.